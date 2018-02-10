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Болельщики «Атлетика» смогут бесплатно посетить домашний матч со «Спартаком» в ЛЕ
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Болельщики «Атлетика» смогут бесплатно посетить домашний матч со «Спартаком» в ЛЕ 

LiveSport.Ru 10 февраля 2018
Фото: LiveSport.Ru
«Атлетик» принял решение сделать бесплатным вход на домашние матчи команды в Лиге Европы в текущем сезоне.
Данной инициативой руководство «красно-белых» рассчитывает успокоить болельщиков, которые недовольны последними результатами команды из Бильбао.
Бесплатно попасть на матчи ЛЕ смогут обладатели клубной карты болельщика «Атлетика». Для этого им нужно будет предъявить карту на входе, сказано в заявлении на сайте клуба.
Напомним, «Атлетик» является соперником московского «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч будет сыгран 15 февраля в Москве, ответный — 22 февраля в Бильбао.
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