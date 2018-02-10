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CAS отрицает возможность влияния на него во время вынесения решения по российским спортсменам
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CAS отрицает возможность влияния на него во время вынесения решения по российским спортсменам 

РИА «ФедералПресс» 10 февраля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, что 1 февраля CAS (Спортивный арбитражный суд) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах в связи с вменяемыми им в вину МОКом нарушениями антидопингового законодательства.
В связи с этим МОК пообещал перепроверить 13 реабилитированных российских спортсменов и двух тренеров, а также посоветовал провести в CAS реформу, «в частности в системе управления».
В минувшую пятницу, 8 февраля, CAS отклонил апелляцию Антона Шипулина и ещё 46 спортсменов.
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