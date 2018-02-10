Исинбаева поздравила Елистратова с бронзовой медалью

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева поздравила российского шорт-трекиста Семена Елистратова с брозовой медалью Олимпийских игр-2018. Исинбаева также добавила, что спортсмен достойно выступил.

"Поздравляю Семена Елистратова с бронзовой медалью Олимпийских игр-2018! Молодец! Достойно выступил!", — написала на своей странице в Инстаграме Исинбаева.

Напомним, что сегодня, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Первое место занял кореец Лим Хе Чун, установив олимпийский рекорд — 2.10,485. Второе — голландец Сьинки Кнегт.

Поздравляю Семёна Елистратова с бронзовой медалью ОИ 2018! Молодец! Достойно выступил! 🇷🇺🎉👍🏻 👏🏻#russiateamolympic #россиявмоемсердце

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 10, 2018 в 8:10 PST Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! // «Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!» Главные слова Семена Елистратова

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр — у Швеции // ​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018