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Исинбаева поздравила Елистратова с бронзовой медалью
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Исинбаева поздравила Елистратова с бронзовой медалью 

Спорт-Экспресс 10 февраля 2018
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева поздравила российского шорт-трекиста Семена Елистратова с брозовой медалью Олимпийских игр-2018. Исинбаева также добавила, что спортсмен достойно выступил.
"Поздравляю Семена Елистратова с бронзовой медалью Олимпийских игр-2018! Молодец! Достойно выступил!", — написала на своей странице в Инстаграме Исинбаева.
Напомним, что сегодня, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Первое место занял кореец Лим Хе Чун, установив олимпийский рекорд — 2.10,485. Второе — голландец Сьинки Кнегт.
Поздравляю Семёна Елистратова с бронзовой медалью ОИ 2018! Молодец! Достойно выступил! 🇷🇺🎉👍🏻 👏🏻#russiateamolympic #россиявмоемсердце
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 10, 2018 в 8:10 PST  Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! // «Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!» Главные слова Семена Елистратова
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр — у Швеции // ​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
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