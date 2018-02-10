«Енисей» поддержал российских олимпийцев перед контрольным матчем

«Енисей» перед сегодняшним контрольным матчем с венгерским клубом «Сегет 2011» провёл акцию в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде — 2018 в Пхёнчхане.

Футболисты красноярской команды сфотографировались в футболках с аббревиатурой OAR (олимпийский атлет из России) и выложили фото в своём «инстаграме».

Российские спортсмены на Олимпиаде — 2018 выступают под олимпийским флагом. Международный олимпийский комитет запретил допущенным отечественным атлетам выступать под флагом России.