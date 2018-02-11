Ещё
Организаторы Олимпиады-2018 заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Организаторы Олимпиады-2018 заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр 

RT на русском 11 февраля 2018
«Фотографии спортсменов с российским флагом были загружены ещё до решения Международного олимпийского комитета (МОК) о нейтральном статусе российских спортсменов. Сейчас мы всё исправили», — сообщили организаторы ОИ-2018 RT.
Несмотря на заявление, российские фристайлистки были внесены в официальный протокол соревнований ОИ под флагом России. На данный момент организаторы изменили российский триколор на олимпийский флаг.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит высказывания российских спортсменов в конце ОИ-2018.
RT на русском: последние новости
Ласицкене примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже CAS оправдал менеджера IAAF Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб российских спортсменов Легкоатлетка Чичерова может не вернуться в спорт после отбытия дисквалификации из-за допинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение