Организаторы Олимпиады-2018 заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр

«Фотографии спортсменов с российским флагом были загружены ещё до решения Международного олимпийского комитета (МОК) о нейтральном статусе российских спортсменов. Сейчас мы всё исправили», — сообщили организаторы ОИ-2018 RT.

Несмотря на заявление, российские фристайлистки были внесены в официальный протокол соревнований ОИ под флагом России. На данный момент организаторы изменили российский триколор на олимпийский флаг.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит высказывания российских спортсменов в конце ОИ-2018.