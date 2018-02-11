Лавров: в США и в ВАДА даже не могут сдерживать злые эмоции, выдавая себя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» рассказал о своём отношении к реакции ВАДА и США на оправдание CAS российских спортсменов, обвинённых комиссией МОК в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

«Для меня была приятная неожиданность, когда CAS оправдал наших спортсменов. Но тут же предсказуемо прозвучали слова руководства ВАДА, Американского антидопингового агентства о том, что это возмутительное решение суда, которое бросает тень на всех чистых спортсменов, подрывает олимпийские принципы. Люди даже не могут сдерживать свои злые эмоции, тем самым выдавая себя. У них вдруг такой нервный срыв происходит. Конечно, подобные высказывания в отношении решения священного для США суда — при всех негативных явлениях, которые всё-таки у нас были с отдельными спортсменами — показывают, что эта затея имеет политическую подоплёку и нацелена на шельмование России уже через олимпийское движение», — сказал Лавров.