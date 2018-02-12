Андрей Канчельскис: Думаю, у «Спартака» есть шансы победить «Атлетик» со счетом 2:0 

— Каковы шансы на успех у «Спартака» в домашнем матче с «Атлетиком» из Бильбао? — «Атлетик» на ходу, но он играет в Испании, где погода хорошая, солнечная. В Москве же погода морозная — «Спартаку» она, возможно, в помощь, — цитирует Канчельскиса Rusfootball.Info. — Игроков «Атлетика» холод будет сковывать. Здесь хозяевам, конечно, важно побеждать, а главное — не пропускать. Мне кажется, что у «Спартака» есть шансы выиграть со счетом 2:0.
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