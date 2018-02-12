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IAAF не допустила трех россиян к международным стартам
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IAAF не допустила трех россиян к участию в международных стартах в нейтральном статусе 

ТАСС 12 февраля 2018
Фото: EPA
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки на участие в международных стартах 2018 года в нейтральном статусе российских спортсменов Артема Примака, Тимура Моргунова и Константина Шабанова. Об этом сообщает пресс— служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в письме объяснила причину отказа тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования. Одним из требований для одобрения индивидуальной заявки является нахождение легкоатлета в пуле тестирование в течение 12 месяцев.
Примак выступает в тройном прыжке и в прыжке в высоту, Моргунов — в прыжках с шестом. Шабанов специализируется в беге на 60 метров. Все трое спортсменов выполнили нормативы для выступления на чемпионате мира в помещении, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.
Ранее IAAF одобрила заявки 18 российских легкоатлетов на участие в международных стартах, в числе которых Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Илья Шкуренев (десятиборье), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Александр Лесной (толкание ядра). Эти спортсмены выполнили нормативы для участия в чемпионате мира.
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