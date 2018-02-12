IAAF не допустила трех россиян к международным стартам

IAAF не допустила трех россиян к участию в международных стартах в нейтральном статусе

Тимура Моргунова и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки на участие в международных стартах 2018 года в нейтральном статусе российских спортсменов Артема Примака Константина Шабанова . Об этом сообщает пресс— служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в письме объяснила причину отказа тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования. Одним из требований для одобрения индивидуальной заявки является нахождение легкоатлета в пуле тестирование в течение 12 месяцев.

Примак выступает в тройном прыжке и в прыжке в высоту, Моргунов — в прыжках с шестом. Шабанов специализируется в беге на 60 метров. Все трое спортсменов выполнили нормативы для выступления на чемпионате мира в помещении, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.