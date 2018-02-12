Трех российских легкоатлетов не допустили до международных стартов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказалась допускать трех российских легкоатлетов до участия в международных стартах 2018 года под нейтральным флагом, сообщает ТАСС

По информации пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), речь идет об прыгуне Артеме Примаке, бегуне Костантине Шабанове и о прыгуне с шестом Тимуре Моргунвове.

Их заявки были отклонены из-за того, что они провели недостаточное количество времени в пуле тестирования. По правилам, они должны были проходить тесты в течение 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что заявки 18 российских легкоатлетов на выступления в зарубежных стартах под нейтральным флагом были одобрены.