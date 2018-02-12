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Медведев распорядился провести турнир — альтернативу Олимпиаде
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Медведев распорядился провести турнир — альтернативу Олимпиаде 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2018
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не приглашенных на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.
Как уточнил вице-премьер Виталий Мутко, состязания по олимпийскими и паралимпийским видам спорта пройдут в нескольких городах России, а призовой фонд будет аналогичен вознаграждению для призеров Олимпиады, передает ТАСС.
На прошлой неделе Мутко говорил, что альтернативные игры для спортсменов, не участвующих в ОИ-2018, пройдут в марте в разных городах России.
В декабре МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, однако разрешил «чистым» спортсменам выступать в Корее под нейтральным флагом в специальном статусе «олимпийские атлеты из России».
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