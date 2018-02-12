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ИААФ не допустила трех россиян до международных турниров
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ИААФ не допустила трех россиян до международных турниров 

Спорт-Экспресс 12 февраля 2018
ИААФ отклонила заявки трех российских легкоатлетов до участия в международных турнирах в сезоне-2018. Артем Примак (тройной прыжок), Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Константин Шабанов (бег на 60 м) выполнили нормативы для участия в чемпионате мира в помещении, но в ИААФ не допустили их до стартов. Причиной является то, что все они недостаточно долго находятся в пуле тестирования.
Одним из требований ИААФ для одобрения заявки для участия в международных стартах в нейтральном статусе является условие нахождения спортсмена в пуле тестирования не менее 12 месяцев.
Российские спортсмены вынуждены получать индивидуальные заявки и выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.
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