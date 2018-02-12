Дмитрий Шляхтин: Отказы по российским легкоатлетам еще будут 

«Реально необходимо полгода непрерывно тестироваться, соответственно они (Примак, Моргунов и Шабанов) в этот график не попали. Включили в пул позже. По этим трем людям отказ, к сожалению, получился, потому что нет беспрерывного тестирования. Мы это предполагали. Шансов выступить в Бирмингеме нет. Так же как сейчас на чемпионате России многие выполняют нормативы, многие имеют право по ним ехать, но нет беспрерывного тестирования. Думаю, им тоже будет отказано. Это жесткое условие IAAF», — приводит РИА «Новости» слова Шляхтина.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала российским спортсменам Артему Примаку, Тимуру Моргунову и Константину Шабанову в допуске к международным соревнованиям зимнего сезона, потому что спортсмены мало времени находились в пуле допинг-тестирования. Все три атлета выполнили норматив для участия в зимнем чемпионате мира, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.
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