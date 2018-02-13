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На Олимпиаде в Пхёнчхане произошло первое допинговое нарушение
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На Олимпиаде в Пхёнчхане произошло первое допинговое нарушение 

RT на русском 13 февраля 2018
Японский шорт-трекист Кеи Саито стал первым участником зимних Олимпийски игр в Пхёнчхане, уличённым в применении допинга. Спортсмен сдал положительную внесоревновательную пробу на ацетазоламид, сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).
Саито временно отстранён от соревнований. Он выселен из олимпийской деревни и не сможет принять участие в Олимпиаде. Японский шорт-трекист не успел выступить в Пхёнчхане, никакие результаты пересмотрены не будут.
Ранее CAS объявил, что опубликует доказательства, которые представил МОК, чтобы не допустить российских спортсменов до ОИ-2018.
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