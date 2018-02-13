Шорттрекист Сайто: у меня никогда не было намерений принимать допинг

Японский шорттрекист Кэй Сайто прокомментировал информацию о том, что его допинг-проба на Олимпийских играх — 2018 оказалась положительной.

«Я удивлён результатом допинг-теста. У меня никогда не было намерений принимать допинг. Я посещал антидопинговый семинар, который спонсировала наша федерация. Я понимаю, что спортсмены не должны принимать допинг, даже ненамеренно, поэтому когда я получил травму или болел, я следовал инструкциям специалиста. Я очень внимательно слежу за тем, что ем и пью.

Этот результат не укладывается в голове. Если что-то и обнаружено, то я точно к этому не причастен. Я буду бороться, чтобы доказать свою чистоту. Однако если я сейчас подал апелляцию в CAS, то вся наша команда может оказаться в центре скандала. Поэтому я принял решение покинуть Олимпийскую деревню", — цитирует заявление Сайто Олимпийский канал.