CAS дисквалифицировал спортсмена за применение допинга в Пхенчхане

Спортивный суд в Лозанне отстранил спортсмена из Японии за применение препарата ацетазоламид на Играх в Корее.

Об этом сообщает сайт CAS. Решение принято в отношении японского шорт-трекиста Кэя Сайто за применение мочегонного препарата ацетазоламид. CAS потребовал от спортсмена покинуть Олимпийскую деревню, отложив принятие окончательного решения до конца соревнований в Корее.

Сам Кэй Сайто отвергает обвинения в употреблении допинга, при этом приняв требования CAS покинуть расположение сборной Японии, чтобы не отвлекать партнеров от подготовки к соревнованиям.