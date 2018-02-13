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CAS дисквалифицировал спортсмена за применение допинга в Пхенчхане
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CAS дисквалифицировал спортсмена за применение допинга в Пхенчхане 

ИД «Собеседник» 13 февраля 2018
Спортивный суд в Лозанне отстранил спортсмена из Японии за применение препарата ацетазоламид на Играх в Корее.
Об этом сообщает сайт CAS. Решение принято в отношении японского шорт-трекиста Кэя Сайто за применение мочегонного препарата ацетазоламид. CAS потребовал от спортсмена покинуть Олимпийскую деревню, отложив принятие окончательного решения до конца соревнований в Корее.
Сам Кэй Сайто отвергает обвинения в употреблении допинга, при этом приняв требования CAS покинуть расположение сборной Японии, чтобы не отвлекать партнеров от подготовки к соревнованиям.
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