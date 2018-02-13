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Адвокат: IWF отменила временное отстранение призера ОИ-2012 Албегова и Чена
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Адвокат: IWF отменила временное отстранение призера ОИ-2012 Албегова и Чена 

ТАСС 13 февраля 2018
ТАСС, 13 февраля. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сняла временное отстранение от выступлений с бронзового призера Олимпийских игр 2012 года россиянина Руслана Албегова и Олега Чена. Об этом сообщил адвокат спортсменов Артем Пацев в Facebook.
Албегов был отстранен 13 ноября 2017 года, Чен — в январе 2018 года. Санкции к спортсменам были применены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
"Специалисты юридической группы «Клевер Консалт» добились снятия временного отстранения с российских тяжелоатлетов Руслана Албегова и Олега Чена, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил на основании документов, прилагаемых к докладу Ричарда Макларена, — написал Пацев. — Временное отстранение было наложено Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) в рамках проводимого расследования. Представленные «Клевер Консалт» доводы смогли убедить IWF в несправедливости наложенного временного отстранения и необходимости его отмены".
Албегов завоевал бронзу Олимпиады-2012 в весовой категории свыше 105 кг, также он является двукратным чемпионом мира и Европы.
Исполком IWF 30 сентября в Бухаресте на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.
Сборная России по тяжелой атлетике из-за дисквалификации не примет участие в чемпионате Европы, которое состоится в конце марта 2018 года в Албании.
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