Олимпиада-2018: в Пхёнчхане грянул первый допинговый скандал

На Олимпийский играх-2018, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане? грянул первый допинговый скандал.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, допинг-проба 21-летнего японского шорт-трекиста Кэя Сайто дала положительный результат.

Отмечается, что заваливший допинг-проверку спортсмен был заявлен за сборную Японии в качестве резервиста на мужской эстафете на дистанции 5000 метров. Соревнования в этой дисциплине запланированы на 22 февраля.

В свою очередь агентство Kyodo уточняет, что сразу после случившегося допинг-офицеры WADA нагрянули с проверкой в расположение японских шорт-трекистов.

Со слов представителя Олимпийского комитета Японии, спортсменов выборочно заставили сдать анализы на допинг. Кроме того, изъяты все подозрительные препараты, которые хранились у спортсменови их тренеров, а также у врачей команды.

Другие подробности пока не сообщаются.

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