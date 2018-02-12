Ещё
Олимпиада-2018: в Пхёнчхане грянул первый допинговый скандал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпиада-2018: в Пхёнчхане грянул первый допинговый скандал 

Свободная пресса 12 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
На Олимпийский играх-2018, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане? грянул первый допинговый скандал.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, допинг-проба 21-летнего японского шорт-трекиста Кэя Сайто дала положительный результат.
Отмечается, что заваливший допинг-проверку спортсмен был заявлен за сборную Японии в качестве резервиста на мужской эстафете на дистанции 5000 метров. Соревнования в этой дисциплине запланированы на 22 февраля.
В свою очередь агентство Kyodo уточняет, что сразу после случившегося допинг-офицеры WADA нагрянули с проверкой в расположение японских шорт-трекистов.
Со слов представителя Олимпийского комитета Японии, спортсменов выборочно заставили сдать анализы на допинг. Кроме того, изъяты все подозрительные препараты, которые хранились у спортсменови их тренеров, а также у врачей команды.
Другие подробности пока не сообщаются.
Новости Олимпиады: Фуркад прокомментировал отсутствие Шипулина на Олимпиаде
Свободная пресса: последние новости
Призер Олимпиады-2018 госпитализирована с психическим расстройством Норвежскими «спортсменами-астматиками» заинтересовался известный борец с допингом Германия отказалась бойкотировать ЧМ-2018 в России
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение