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Глава CAS объяснил, почему отбывшие наказание за применение допинга россияне не были допущены к ОИ-2018
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Глава CAS объяснил, почему отбывшие наказание за применение допинга россияне не были допущены к ОИ-2018 

RT на русском 13 февраля 2018
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб сказал, почему российская пловчиха, которая была дисквалифицирована на полтора года за применение допинга, была допущена к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Международный олимпийский комитет (МОК) не намеревался допускать Ефимову к Играм в Бразилии. Однако CAS принял решение допустил спортсменку, несмотря на запрет МОК и её допинговое прошлое.
«В случае Ефимовой, в отказе допуска её к Олимпиаде главным критерием был факт, что она уже была отстранена за допинг. И CAS сказал, что это не аргумент, потому что мы уже решили, что спортсмен, который отбыл дисквалификацию за допинг, не может быть наказан. И поэтому мы освободили её от отстранения и нескольких других», — сказал Риб в эксклюзивном интервью RT.
Риб ответил на вопрос, почему CAS не допустил российских спортсменов, которые уже отбыли дисквалификацию за допинг, к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, в отличие от случая с Ефимовой.
«Вопрос первых санкций с допинговыми нарушениями был поднят не из-за одного отдельного критерия. У вас есть опубликованное решение, которое было подписано здесь, и думаю, вы всё можете найти в этом решении», — добавил Риб.
Ранее он заявил, что недопуск россиян к ОИ-2018 не относится к санкциям.
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