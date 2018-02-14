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ОКР взял на себя ответственность за неучастие в Играх двух допущенных спортсменов
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ОКР взял на себя ответственность за неучастие в Играх двух допущенных спортсменов 

Говорит Москва 14 февраля 2018
Фото: Говорит Москва
Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Всё абсолютно правильно: эти два спортсмена МОКом были включены в списки потенциально возможных кандидатов на приглашение к участию в Олимпийских играх. Дальше эти списки по каждому виду спорта были проанализированы каждой отдельно взятой федерацией. ОКР и та рабочая группа, которая взаимодействовала с МОК по формированию состава нашей команды, в итоге получила от каждой федерации список спортсменов, которых федерация была готова отправить на Олимпийские игры и подать на них заявку для получения приглашения. В списках этих двух фамилий не было».
Выборнов уточнил, что спортсмены не прошли внутренний отбор самих федераций.
«По спортивному принципу, как спортсмены, не выполнившие определенные критерии отбора, которые в рамках каждой федерации установлены отдельно. Поэтому в списках их не оказалось, собственно, как и ещё целого ряда спортсменов».
Ранее CAS заявил, что МОК ошибочно не выслал приглашения на Олимпиаду двум спортсменам из РФ. В материалах суда отмечается, что Грязцов и Попов не были включены в перечень приглашённых Международным олимпийским комитетом атлетов по неизвестным причинам. Позже МОК пояснил, что не запрещал Попову и Грязцову участвовать в Олимпиаде. Общее число спортсменов, имевших право получить приглашение в Пхёнчхан, всегда составляло 389. Оба спортсмена были в этом списке, но, как заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета, ОКР сам не включил атлетов в список возможных участников соревнований.
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