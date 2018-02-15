Исинбаева подверглась критике за роды в Монако

Исинбаеву гнобят после родов в Монте-Карло

Пользователи соцсетей раскритиковали олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за то, что та родила второго ребкнка в Монте-Карло. В частности, свое возмущение высказала известная блогерша Елена Миро.

"Ка-а-ак?! А почему не в Волгоградском районном роддоме, спросите вы? А потому что — потому, отвечу вам я! Патриотка же. Живет в Монако. Рожает там же. Призывает спортсменов зарабатывать себе медали и следовать ее пути — в Монако, например", — добавила блогерша. Также Миро отметила, что ей "совершенно понятно с этими спортсменами все". Многие фолловеры критикуют спортсменов, которые позиционируют себя как патриотов, при этом предпочитая жить, рожать и учить детей именно на Западе. "Нас гонят взашей, унижают, а Леночка и рада стараться, называя свое непотребное поведение любовью к Родине… Пока спортсмены-предатели бессмысленно рвут в Корее, ради каких-то своих ништяков, Исинбаева рожает в Монте-Карло", — заявила Миро в LiveJournal.

"Действительно, нахера им Родина? Пусть русских унижают, но вдруг лично тебе дадут медальку, а с ней — рекламный контракт, заработав на котором можно устроить уютный домик подальше от унижаемой России", — написала она. По ее мнению, проживающим за пределами России русским спортсменам Родина "нужна лишь до тех пор, пока делала из них чемпионов, учила прыгать в высоту или играть в хоккей".

Читатели блога Елены Миро поддержали ее позицию.

"Издалека так приятно любить родину и терпеть лишения", "Патриотизм — для бедных. И патриоты они ровно до тех пор, пока у них не появятся деньги", — написали фолловеры.

Однако были и те, кто заступились за Елену Исинбаеву. Они отметили, что спортсменка имеет право и возможность выбирать, где рожать.

В свою очередь пресс-секретарь спортсменки Маргарита Барышева сообщила радиостанции "Говорит Москва" , что не будет комментировать обвинения. "Вы знаете, без комментариев эта тема, извините", — заявила она.

Как писали Dni.Ru , 14 февраля Елена Исимбаева родила сына, о чем рассказала в своем Instagram. Имя мальчика счастливые родители объявят позже. Спортсменка стала мамой во второй раз — у них с мужем Никитой Петиновым есть трехлетняя дочь Ева.

Елена Исинбаева — трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница бронзовой медали Игр 2012 года.