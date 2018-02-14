Курсант Военной академии войсковой ПВО завоевал «серебро» чемпионата России по легкой атлетике в беге на дистанции 200 метров

Курсант военного учебного заведения стал призером чемпионата России впервые в новейшей истории российской легкой атлетики.

Во второй день зимнего чемпионата России по легкой атлетике курсант Военной академии войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского (Смоленск) на дистанции 200 метров завоевал серебряную награду.

Впервые в новейшей истории российской легкой атлетики курсант военного учебного заведения стал призером чемпионата России. Причем Ярослав Ткалич вел отчаянную борьбу за победу до самого финиша. В итоге уступив победителю всего 0,02 секунды.

Результат Ярослава Ткалича — 21,30 секунды.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении завершится 14 февраля.