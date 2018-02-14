Список участников ЧМ в помещении от России станет известен в течение недели

— Медальных задач у наших спортсменов нет, есть задача хорошо выступить, чтобы все наши спортсмены вернулись с медалями, — приводит ТАСС слова Шляхтина. — Оформление виз идет в плановом режиме, мы успеваем, все отлажено, отработано, ждем получения документов. Билеты, гостиницы — все в рабочем порядке. Список тренеров и специалистов, которые поедут на чемпионат мира вместе со спортсменами, определится в течение пяти-семи дней.

Отметим, всего на 2018 год ИААФ допустила 19 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным статусом. Чемпионат мира пройдет с 1 по 4 марта в Бирмингеме.