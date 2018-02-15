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Нижегородец завоевал серебро на чемпионате России в толкании ядра
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Нижегородец завоевал серебро на чемпионате России в толкании ядра 

Newsroom24 15 февраля 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщают в Федерации легкой атлетики Нижегородской области, чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении завершился в Москве.
Лесной стал вторым с результатом 21 м 05 см. На эту отметку он отправил ядро в пятой и шестой попытках.
Победителю Максиму Афонину (Москва — Якутия) Александр уступил всего 34 см. Тройку призеров с результатом 19 м 68 см замкнул Константин Лядусов (Москва — Ростовская область).
Еще один представитель Нижегородской области Павел Деркач, толкнувший снаряд на 18 м 55 см, занял пятое место.
Напомним, серебро завоевали нижегородки на первенстве России по легкой атлетике.
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