Нижегородец завоевал серебро на чемпионате России в толкании ядра

Как сообщают в Федерации легкой атлетики Нижегородской области, чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении завершился в Москве.

Лесной стал вторым с результатом 21 м 05 см. На эту отметку он отправил ядро в пятой и шестой попытках.

Победителю Максиму Афонину (Москва — Якутия) Александр уступил всего 34 см. Тройку призеров с результатом 19 м 68 см замкнул Константин Лядусов (Москва — Ростовская область).

Еще один представитель Нижегородской области Павел Деркач, толкнувший снаряд на 18 м 55 см, занял пятое место.

Напомним, серебро завоевали нижегородки на первенстве России по легкой атлетике.