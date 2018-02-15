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ИААФ не допустила 18 российских легкоатлетов до международных стартов
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ИААФ не допустила 18 российских легкоатлетов до международных стартов 

Газета.Ru 15 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не одобрила заявки 18 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Об этом сообщили пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.
Объясняется это тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования.
Отмечается, что одним из требований для допуска до стартов является нахождение легкоатлета в пуле тестирования в течение 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что ИААФ отклонила заявки прыгуна Артема Примака, бегуна Костантина Шабанова и о прыгуна с шестом Тимура Моргунвова.
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