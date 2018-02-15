ИААФ не допустила 18 российских легкоатлетов до международных стартов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не одобрила заявки 18 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Об этом сообщили пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

Объясняется это тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования.

Отмечается, что одним из требований для допуска до стартов является нахождение легкоатлета в пуле тестирования в течение 12 месяцев.