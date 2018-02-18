На ОИ-2018 россиянина заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Одного из участников Олимпийской команды России в Пхенчхане заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Эту информацию подтвердил ТАСС пресс-атташе команды Константин Выборнов

«Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от Международного олимпийского комитета о возможном нарушении антидопинговых правил, — рассказал Выборнов. — Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы «Б», которые станут известны предположительно в течение 24 часов».

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник, что в допинг-пробе призера Игр в Пхенчхане керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний. «Я не в курсе всего этого», — сказал Крушельницкий РИА Новости