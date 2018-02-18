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Депутат Госдумы Свищев: проект «Родченков против России» изживает себя
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Депутат Госдумы Свищев: проект «Родченков против России» изживает себя 

Газета.Ru 18 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил мнение, что перед летними Олимпийскими играми 2020 года в адрес России не будут поступать обвинения в нарушении спортсменами антидопинговых правил.
"После нынешних Игр им уже будет не интересна атака на Россию. Проект «Родченков против России» постепенно изживает себя. Посмотрите, сейчас его атаки уже идут на другие страны. В частности, недавно он обвинил в систематическом употреблении допинга уже британских спортсменов. Он просто создает политический капитал, чтобы сохранить интерес к себе. Но это уже никому не интересно", — цитирует Свищева газета «Известия».
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.
1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Ранее сообщалось, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков остался недоволен решеним Спортивного арбитражного суда (CAS) одобрить апелляции ряда российских спортсменов.
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