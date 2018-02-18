МОК не подтверждает употребление допинга российским спортсменом на ОИ-2018

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры рассмотрит эпизод с употреблением допинга спортсменом из России в том случае, если он подтвердится — пока информация не подтверждена, сообщает МОК.

«Если (употребления допинга. — RNS) подтвердится, то комиссия по допуску Олимпийских атлетов из России рассмотрит этот случай… Процедура допинг-тестирования на ОИ в Пхенчхане проходит независимо от МОК. Таким образом, МОК не может давать комментарии, пока идёт процедура исследования допинг-пробы», — говорится в сообщении Международного олимпийского комитета.

Ранее газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщила, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого были найдены следы мельдония.

Ожидается, что в конце Олимпийских игр в Пхенчхане Олимпийский комитет России будет восстановлен. Решение о восстановлении будет принимать в том числе комиссия по допуску российских спортсменов на ОИ в индивидуальном порядке.