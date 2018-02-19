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IAAF подтвердила назначение Орловой представителем российских легкоатлетов на ЧМ
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IAAF подтвердила назначение Орловой представителем российских легкоатлетов на ЧМ 

ТАСС 19 февраля 2018
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова будет представителем российских легкоатлетов на чемпионате мира в помещении. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.
"Сегодня федерация получила от IAAF письмо с подтверждением, что Орлова наделяется полномочиями представителя нейтральных спортсменов на всех соревнованиях всемирной легкоатлетической серии 2018 года. В том числе и на чемпионате мира в Бирмингеме", — сказала Юхарева.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.
Чемпионат мира пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.
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