IAAF подтвердила назначение Орловой представителем российских легкоатлетов на ЧМ

МОСКВА, 19 февраля. / ТАСС /. Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова будет представителем российских легкоатлетов на чемпионате мира в помещении. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Сегодня федерация получила от IAAF письмо с подтверждением, что Орлова наделяется полномочиями представителя нейтральных спортсменов на всех соревнованиях всемирной легкоатлетической серии 2018 года. В том числе и на чемпионате мира в Бирмингеме", — сказала Юхарева.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.