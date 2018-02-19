Ещё
В Керчи впервые прошел пробег памяти тренера Чумака
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Керчи впервые прошел пробег памяти тренера Чумака 

Национальная Служба Новостей 19 февраля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Массовый легкоатлетический пробег памяти тренера по легкой атлетике Александра Федоровича Чумака впервые прошел в Керчи 18 февраля. Об этом рассказал НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.
Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей города Керчь к регулярным занятиям легкой атлетикой, физической культурой и спортом, а также сохранения памяти тренера по легкой атлетике.
К участию в легкоатлетическом пробеге были приглашены школьники, жители и гости Республики Крым, а также все любители бега и здорового образа жизни, которые были готовы преодолеть по набережной города заявленную дистанцию — 1 или 3 км.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эксперт: ВФЛА обязана работать с секретным списком ВАДА Эксперт: ВАДА «крышует» нужных спортсменов ВФЛА должна заплатить 30 млн рублей за защиту спортсменов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение