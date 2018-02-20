Нижегородский спортсмен завоевал серебро чемпионата России по легкой атлетике 

Нижегородский спортсмен Александр лесной завоевал серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Он отличился в соревнованиях по толканию ядра. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования проходили в Москве. Мастер спорта международного класса Александр Лесной, ранее выступавший за Краснодарский край, а теперь защищающий честь Нижегородскую область, занял второе место с результатом 21 метр 5 сантиметров. Победителю Максиму Афонину, представляющему Москву и Якутию, он уступил 34 сантиметра. Другой нижегородец — Павел Деркач — занял в соревнованиях по толканию ядра только пятое место.
Напомним, нижегородские гимнастки завоевали восемь наград на международном турнире.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»