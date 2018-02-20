Ещё
Нижегородский спортсмен завоевал серебро чемпионата России по легкой атлетике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородский спортсмен завоевал серебро чемпионата России по легкой атлетике 

Vgoroden.ru 20 февраля 2018
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородский спортсмен Александр лесной завоевал серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Он отличился в соревнованиях по толканию ядра. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования проходили в Москве. Мастер спорта международного класса Александр Лесной, ранее выступавший за Краснодарский край, а теперь защищающий честь Нижегородскую область, занял второе место с результатом 21 метр 5 сантиметров. Победителю Максиму Афонину, представляющему Москву и Якутию, он уступил 34 сантиметра. Другой нижегородец — Павел Деркач — занял в соревнованиях по толканию ядра только пятое место.
Напомним, нижегородские гимнастки завоевали восемь наград на международном турнире.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
Vgoroden.ru: последние новости
Россияне завоевали бронзу на Олимпиаде в Корее БК «НН» вышел в четвертьфинал Кубка Европы Лучшие шахматистки сразятся в Нижнем Новгороде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение