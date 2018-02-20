Третьяк надеется, что российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на закрытии ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. / ТАСС /. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется, что российские спортсмены смогут пройти под флагом страны на закрытии Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом он сказал журналистам.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

"Будем надеяться и верить, что России вернут флаг на закрытии Игр", — сказал Третьяк.

Специальная комиссия МОК под руководством члена исполкома Николь Хоевертц по окончании Олимпиады предоставит исполкому доклад о том, как соблюдались установленные для команды олимпийских атлетов из России критерии. В случае положительного решения членство Олимпийского комитета России в МОК будет восстановлено, а российские спортсмены смогут пройти на церемонии закрытия Игр под российским флагом.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.