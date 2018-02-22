Серебряным призером России по прыжкам в длину стал педагог из Некрасовки

Учитель физической культуры школы № 2048 района Некрасовка Екатерина Халютина приняла участие в чемпионате России по легкой атлетике и завоевала серебряную медаль по прыжкам в длину у женщин.

Екатерина Халютина показала результат 6,38 метров.

— Екатерина Николаевна учит наших ребят в школе и занимается с ними на секциях, а вечером на занятия к ней приходят родители, — уточнили в школе № 2048. — Администрация гордится тем, что такие педагоги работают в коллективе школы.