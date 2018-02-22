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Финка Терхо и американка Рэндолл стали коллегами Исинбаевой по комиссии спортсменов МОК
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Финка Терхо и американка Рэндолл стали коллегами Исинбаевой по комиссии спортсменов МОК 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Финская хоккеистка Эмма Терхо и американская лыжница Кикен Рэндолл стали коллегами двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой по комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Это стало известно по итогам голосования спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Итоги голосования были озвучены в четверг в горной Олимпийской деревне.
На два вакантных места в комиссии спортсменов МОК также претендовали итальянский саночник Армин Цогеллер, норвежская лыжница Астрид Якобсен, испанский скелетонист Андер Мирабель, китайская конькобежка Чанг Хонг.
Всего в голосовании приняло участие 2448 из 2919 спортсменов, за Терхо было отдано 1045 голосов, за Рэндалл — 831. Обе спортсменки должны быть утверждены членами МОК на сессии организации, которая пройдет 25 февраля.
Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов в августе 2016 года на Олимпийских играх Рио-де-Жанейро, где она также объявила о завершении карьеры. Двукратная олимпийская чемпионка не приехала в Пхёнчхан, поскольку находилась на последнем месяце беременности, 13 февраля стало известно, что у нее родился мальчик.
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