Четыре рекорда установили нижегородские паралимпийцы на Кубке России

Четыре рекорда России установили нижегородские паралимпийцы на Кубке России по легкой атлетике в закрытых помещениях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли в Новочебоксарске с 17 по 21 февраля. Участие в них приняли более 200 спортсменов из 40 регионов страны.

Рекорды в беге на 200 и 400 метров побил Дмитрий Сафонов . Также рекордные результаты на 200-метровой дистанции показали Андрей Вдовин и Петр Михальков.

Всего в активе нижегородцев восемь золотых медалей.

Напомним, восемь золотых медалей завоевали нижегородские паралимпийцы на чемпионате России по легкой атлетике