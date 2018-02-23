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Четыре рекорда установили нижегородские паралимпийцы на Кубке России
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Четыре рекорда установили нижегородские паралимпийцы на Кубке России 

Newsroom24 23 февраля 2018
Фото: Newsroom24
Четыре рекорда России установили нижегородские паралимпийцы на Кубке России по легкой атлетике в закрытых помещениях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли в Новочебоксарске с 17 по 21 февраля. Участие в них приняли более 200 спортсменов из 40 регионов страны.
Рекорды в беге на 200 и 400 метров побил Дмитрий Сафонов. Также рекордные результаты на 200-метровой дистанции показали Андрей Вдовин и Петр Михальков.
Всего в активе нижегородцев восемь золотых медалей.
Напомним, восемь золотых медалей завоевали нижегородские паралимпийцы на чемпионате России по легкой атлетике
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