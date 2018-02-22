Стали известны имена двух новых членов комиссии спортсменов МОК

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджиеро сообщила имена двух новых участников комиссии. «Поздравляю Эмму Терхо и Киккан Рэндалл с избранием в комиссию спортсменов МОК», — написала Руджиеро в своём Twitter.

Терхо — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной Финляндии по хоккею, а Рэндалл — олимпийская чемпионка Пхёнчхана в командном спринте в составе сборной США. Ранее комиссия спортсменов МОК призвала атлетов не устраивать бойкоты против россиян.