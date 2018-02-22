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Стали известны имена двух новых членов комиссии спортсменов МОК
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Стали известны имена двух новых членов комиссии спортсменов МОК 

RT на русском 22 февраля 2018
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджиеро сообщила имена двух новых участников комиссии. «Поздравляю Эмму Терхо и Киккан Рэндалл с избранием в комиссию спортсменов МОК», — написала Руджиеро в своём Twitter.
Терхо — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной Финляндии по хоккею, а Рэндалл — олимпийская чемпионка Пхёнчхана в командном спринте в составе сборной США. Ранее комиссия спортсменов МОК призвала атлетов не устраивать бойкоты против россиян.
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