Фазель пообещал быстрое восстановление России в МОК

Восстановление членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете не займет много времени. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея, член исполкома МОК Рене Фазель.

По его словам, большинство хочет, чтобы Россия поскорее вернулась в олимпийскую семью, и член исполкома МОК готов помогать ей. Фазель выразил мнение, что возвращение России не займет много времени.

Ранее Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение ОКР. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.