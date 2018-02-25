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Фазель пообещал быстрое восстановление России в МОК
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Фазель пообещал быстрое восстановление России в МОК 

ФБА «Экономика сегодня» 25 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Восстановление членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете не займет много времени. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея, член исполкома МОК Рене Фазель.
По его словам, большинство хочет, чтобы Россия поскорее вернулась в олимпийскую семью, и член исполкома МОК готов помогать ей. Фазель выразил мнение, что возвращение России не займет много времени.
Ранее Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение ОКР. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.
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