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Бах сообщил, что спортсменов из РФ будут чаще других проверять на допинг
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Бах сообщил, что спортсменов из РФ будут чаще других проверять на допинг 

Аргументы и Факты 25 февраля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил прессе, что отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не значит, что спортсмены из РФ не проходят тесты на допинг.
«Они подвергались тестированию чаще, чем любые другие, и эта тенденция продолжится. Тестирование будет проводиться в рамках международного мониторинга, при участии международных федераций», — сообщил Бах, его слова приводит ТАСС.
Также глава МОК рассказал о встрече с российскими спортсменами в олимпийской деревне, которая состоялась 14 февраля. Он отметил, что встреча была конструктивной, атлеты из РФ были полны решимости исполнять все требования МОК.
Напомним, МОК отстранил от участия в ОИ-2018 всю сборную РФ в связи с допинг-скандалом. Из-за этого российские атлеты вынуждены выступать в Пхенчхане в нейтральном статусе.
25 февраля исполком МОК решил продлить санкции против Олимпийского комитета России (ОКР). Но ограничения могут снять через 3-4 дня, если в допинг-тестах россиян не обнаружат запрещенных веществ.
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