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Перед зимним чемпионатом мира Ласицкене выиграла Мировой тур
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Перед зимним чемпионатом мира Ласицкене выиграла Мировой тур 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей заключительного этапа Мирового тура по лёгкой атлетике в помещениях в Глазго, попутно оформив победу во всём зимнем туре.
Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, в финале соревнований в Глазго преодолела планку на высоте в 1,95 м. Второе место заняла британка Морган Лэйк (1,92), третье — Леверн Спенсер из Сент-Люсии (1,88).
Для Ласицкене это 37-я победа подряд на различных турнирах. Следующим турниром для Марии станет зимний чемпионат мира, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.
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