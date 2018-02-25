Перед зимним чемпионатом мира Ласицкене выиграла Мировой тур

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей заключительного этапа Мирового тура по лёгкой атлетике в помещениях в Глазго, попутно оформив победу во всём зимнем туре.

Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, в финале соревнований в Глазго преодолела планку на высоте в 1,95 м. Второе место заняла британка Морган Лэйк (1,92), третье — Леверн Спенсер из Сент-Люсии (1,88).

Для Ласицкене это 37-я победа подряд на различных турнирах. Следующим турниром для Марии станет зимний чемпионат мира, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.