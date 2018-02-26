Калининградка выиграла две золотые медали чемпионата России по адаптивной лёгкой атлетике

Соревнования зимнего сезона в закрытых помещениях среди легкоатлетов с нарушением интеллекта проводились в Мордовии. В Саранске выступили 164 представителя 21 региона Российской Федерации.

Статус фаворита в тройном прыжке и секторе для прыжков в длину подтвердила четырёхкратный триумфатор мирового чемпионата прошлого года, мастер спорта международного класса Александра Ручкина.

Представительница региональной адаптивной спортивной школы продемонстрировала абсолютный результат в обеих дисциплинах. В тройном прыжке подопечная Александра Григорьева показала 11 метров 42 сантиметра, опередив ближайшую преследовательницу из Красноярского края на 212 сантиметров. В секторе для прыжков в длину калининградка выполнила на 5 метров 59 сантиметров, что больше достижения серебряного призёра из Нижнего Новгорода на 77 сантиметров.

Уже на этой неделе победительнице национального турнира предстоит выступить на чемпионате мира в закрытых помещениях, организованном во Франции.

Фото: shvetsovrm.ru