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Калининградка выиграла две золотые медали чемпионата России по адаптивной лёгкой атлетике
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Калининградка выиграла две золотые медали чемпионата России по адаптивной лёгкой атлетике 

Вести Калининград 26 февраля 2018
Фото: Вести Калининград
Соревнования зимнего сезона в закрытых помещениях среди легкоатлетов с нарушением интеллекта проводились в Мордовии. В Саранске выступили 164 представителя 21 региона Российской Федерации.
Статус фаворита в тройном прыжке и секторе для прыжков в длину подтвердила четырёхкратный триумфатор мирового чемпионата прошлого года, мастер спорта международного класса Александра Ручкина.
Представительница региональной адаптивной спортивной школы продемонстрировала абсолютный результат в обеих дисциплинах. В тройном прыжке подопечная Александра Григорьева показала 11 метров 42 сантиметра, опередив ближайшую преследовательницу из Красноярского края на 212 сантиметров. В секторе для прыжков в длину калининградка выполнила на 5 метров 59 сантиметров, что больше достижения серебряного призёра из Нижнего Новгорода на 77 сантиметров.
Уже на этой неделе победительнице национального турнира предстоит выступить на чемпионате мира в закрытых помещениях, организованном во Франции.
Фото: shvetsovrm.ru
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