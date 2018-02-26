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Калининградка победила на чемпионате РФ по адаптивной легкой атлетике
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Калининградка победила на чемпионате РФ по адаптивной легкой атлетике 

АиФ 26 февраля 2018
Фото: АиФ
В активе спортсменки — две золотые медали.
Александра — триумфатор мирового чемпионата прошлого года — подтвердила статус фаворита, обыграв соперниц из 21 региона.
«В тройном прыжке она показала результат 11 метров 42 сантиметра, опередив ближайшую преследовательницу из Красноярского края на 212 сантиметров. В секторе для прыжков в длину калининградка выполнила прыжок на 5 метров 59 сантиметров, что больше достижения серебряного призёра из Нижнего Новгорода на 77 сантиметров», — рассказали в правительстве региона.
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