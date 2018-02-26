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Тысяча человек подала заявки на участие в фестивале «Крокусы Бештау»
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Тысяча человек подала заявки на участие в фестивале «Крокусы Бештау» 

«Это Кавказ» 26 февраля 2018
Заявки на участие во Всероссийском фестивале по горному бегу «Крокусы Бештау», который пройдет в конце марта в Железноводске, подали около тысячи спортсменов. Атлетам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров — от подножия до вершины горы.
Заявки на участие уже подали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Северного Кавказа, Краснодарского и Алтайского краев.
Судить соревнования будет глава комитета горного бега России при Всероссийской Федерации легкой атлетики Борис Вязнер, сообщается на портале Железноводска.
Старт фестивалю будет дан 31 марта в «Островском сквере» Железноводска.
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