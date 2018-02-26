Тысяча человек подала заявки на участие в фестивале «Крокусы Бештау»

Заявки на участие во Всероссийском фестивале по горному бегу «Крокусы Бештау», который пройдет в конце марта в Железноводске, подали около тысячи спортсменов. Атлетам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров — от подножия до вершины горы.

Заявки на участие уже подали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Северного Кавказа, Краснодарского и Алтайского краев.

Судить соревнования будет глава комитета горного бега России при Всероссийской Федерации легкой атлетики Борис Вязнер, сообщается на портале Железноводска.

Старт фестивалю будет дан 31 марта в «Островском сквере» Железноводска.