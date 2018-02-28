Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом. Исполком МОК 5 декабря принял решение временно отстранить ОКР. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под олимпийским флагом. Решение было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи и анализировали информацию о «государственном вмешательстве» в российскую антидопинговую систему. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.