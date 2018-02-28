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Фадзаев назвал международные федерации, которые не поддержат рекомендации ВАДА по России
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Фадзаев назвал международные федерации, которые не поддержат рекомендации ВАДА по России 

Парламентская газета 28 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Рекомендации ВАДА не проводить в России соревнования проигнорируют те международные федерации, где российские представители «крепко стоят на ногах». Об этом «Парламентской газете» сказал двукратный олимпийский чемпион, сенатор Арсен Фадзаев.
Он отметил, что рекомендации ВАДА уже начали поддерживать в некоторых федерациях. «Уже есть сигналы, — заметил Арсен Фадзаев. — У меня есть информация, которые уже готовы выполнить рекомендации (ВАДА. — Прим. ПГ). — Считаю, что нас ждут в этом смысле определённые проблемы».
Вместе с тем сенатор отметил, что есть федерации, где мы «себя чувствуем уверенно». По его словам, к ним относится международная федерации спортивной борьбы, где первым вице-президентом является глава российской федерации по борьбе Михаил Маимиашвили, международная федерация фехтования, чьим президентом является Алишер Усманов, международная федерация дзюдо.
27 февраля представитель ВАДА Мэгги Дюранд заявила, что с 1 апреля Россия может лишиться возможности участвовать в конкурсах на проведение международных спортивных соревнований, так как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть не восстановлено в правах.
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