Фадзаев назвал международные федерации, которые не поддержат рекомендации ВАДА по России

Он отметил, что рекомендации ВАДА уже начали поддерживать в некоторых федерациях. «Уже есть сигналы, — заметил Арсен Фадзаев. — У меня есть информация, которые уже готовы выполнить рекомендации (ВАДА. — Прим. ПГ). — Считаю, что нас ждут в этом смысле определённые проблемы».

Вместе с тем сенатор отметил, что есть федерации, где мы «себя чувствуем уверенно». По его словам, к ним относится международная федерации спортивной борьбы, где первым вице-президентом является глава российской федерации по борьбе Михаил Маимиашвили, международная федерация фехтования, чьим президентом является Алишер Усманов , международная федерация дзюдо.

27 февраля представитель ВАДА Мэгги Дюранд заявила, что с 1 апреля Россия может лишиться возможности участвовать в конкурсах на проведение международных спортивных соревнований, так как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть не восстановлено в правах.