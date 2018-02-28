Жуков: нужно как можно скорее восстановить статус РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал о ситуации с восстановлением статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«К сожалению, полное возобновление статуса РУСАДА не завершено. Здесь предстоит большая и серьёзная работа. Думаю, она будет не менее сложная, чем восстановление ОКР.

Но это нужно сделать, сделать как можно скорее. Речь идёт о полноценной системе борьбы с допингом в России. Такая полноценная система может существовать, только если РУСАДА будет полностью восстановлено в правах. Тогда все проблемы будут решены.