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Жуков: нужно как можно скорее восстановить статус РУСАДА
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Жуков: нужно как можно скорее восстановить статус РУСАДА 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал о ситуации с восстановлением статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«К сожалению, полное возобновление статуса РУСАДА не завершено. Здесь предстоит большая и серьёзная работа. Думаю, она будет не менее сложная, чем восстановление ОКР.
Но это нужно сделать, сделать как можно скорее. Речь идёт о полноценной системе борьбы с допингом в России. Такая полноценная система может существовать, только если РУСАДА будет полностью восстановлено в правах. Тогда все проблемы будут решены.
Конечно, вопросы предоставления международных турниров регулирует не ВАДА, а прежде всего международные федерации. Олимпийские игры — это вопрос МОК", — сказал Жуков.
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