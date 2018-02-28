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Допинг-пробы российских атлетов на ОИ чистые, ОКР восстановлен в МОК — Жуков
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Допинг-пробы российских атлетов на ОИ чистые, ОКР восстановлен в МОК — Жуков 

Авторадио 28 февраля 2018
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков после восстановления членства организации в Международном олимпийском комитете поблагодарил выступавших на Олимпиаде-2018 российских атлетов за то, что они выполнили условия МОК. Ранее сегодня Международный олимпийский комитет после проверки допинг-проб российских спортсменов, взятых на Олимпиаде в Пхенчхане, автоматически восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. В письме, полученном от МОК после окончания допинг-тестов написано, что все пробы были чистыми. Решение о восстановлении ОКР вступает в силу.
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