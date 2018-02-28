МОК подтвердил восстановление членства Олимпийского комитета России

В пресс-службе МОК подчеркнули, что восстановление членства ОКР произошло автоматически, после завершения упомянутых проверок.

«От Объединения за свободный от допинга спорт получена окончательная информация о результатах тестов олимпийских атлетов из России. МОК может подтвердить, что все эти результаты отрицательные. Поэтому, как указано в решении Исполкома от 25 февраля, приостановление деятельности Олимпийского комитета России автоматически прекращается. Это происходит немедленно».