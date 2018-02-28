Свищев: восстановление ОКР в правах станет важным событием в нормализации отношений с МОК

МОСКВА, 28 февраля. / ТАСС /. Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) является важным событием в нормализации отношений с МОК. Об этом ТАСС заявил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев

В среду президент ОКР Александр Жуков сообщил, что МОК восстановил членство ОКР в организации.

"Хочу поздравить своих коллег из ОКР, это очень радостная новость, — сказал Свищев. — Это важное событие в нормализации отношений с МОК. Конечно, это не решение всех проблем, но чрезвычайно важный шаг на этом пути. У нас впереди очень много работы — нужно восстановить [в правах] Паралимпийский комитет России, Российское антидопинговое агентство и Всероссийскую федерацию легкой атлетики".

"Сегодняшнее решение показывает, что нужно вести непрерывный диалог даже в таких сложных условиях. Мы с вами к этому привыкли, конфронтация есть не только в сфере спорта", — добавил Свищев.

МОК приостановил членство ОКР в организации 5 декабря прошлого года, из-за этого решения сборная России не принимала участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Российские спортсмены выступили на соревнованиях в усеченном составе под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.