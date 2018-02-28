Ещё
Свищев: восстановление ОКР в правах станет важным событием в нормализации отношений с МОК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свищев: восстановление ОКР в правах станет важным событием в нормализации отношений с МОК 

ТАСС 28 февраля 2018
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) является важным событием в нормализации отношений с МОК. Об этом ТАСС заявил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
В среду президент ОКР Александр Жуков сообщил, что МОК восстановил членство ОКР в организации.
"Хочу поздравить своих коллег из ОКР, это очень радостная новость, — сказал Свищев. — Это важное событие в нормализации отношений с МОК. Конечно, это не решение всех проблем, но чрезвычайно важный шаг на этом пути. У нас впереди очень много работы — нужно восстановить [в правах] Паралимпийский комитет России, Российское антидопинговое агентство и Всероссийскую федерацию легкой атлетики".
"Сегодняшнее решение показывает, что нужно вести непрерывный диалог даже в таких сложных условиях. Мы с вами к этому привыкли, конфронтация есть не только в сфере спорта", — добавил Свищев.
МОК приостановил членство ОКР в организации 5 декабря прошлого года, из-за этого решения сборная России не принимала участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Российские спортсмены выступили на соревнованиях в усеченном составе под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
ТАСС: последние новости
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг Российский велогонщик Киселев дисквалифицирован на четыре года за допинг Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение