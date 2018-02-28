Зубков: теперь надо решить вопрос с паралимпийцами и легкоатлетами

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков в интервью "Газете.Ru" заявил, что после восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе необходимо начать работу в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР), а также Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Часть вопросов уже закрыта, а часть осталась на повестке. Есть решение только по нашим олимпийцам. А есть еще паралимпийцы, и там всем управляет Международный паралимпийский комитет, продолжает висеть в воздухе и вопрос с легкоатлетами. Работы предстоит еще много", — сказал Зубков.

Он также добавил, что руководство министерства спорта должно предотвратить повторение допущенных ошибок.

"Нам нельзя успокаиваться, мы не находимся в полной безопасности. И для того, чтобы избежать неприятных эпизодов, нам нужно заранее просчитывать шаги тех функционеров, которые сделали то, что привело сложившейся ситуации. Мы должны четко понимать их побуждения и иметь готовый ответ", — заявил глава ФБР

Ранее МОК объяснил восстановление членства Олимпийского комитета России.

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