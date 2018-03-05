Ласицкене выиграла «золото» на ЧМ в помещении

Мария Ласицкене выиграла «золото» на чемпионате мира в помещении

Двукратная чемпионка мира старший лейтенант Мария Ласицкене одержала победу в прыжке в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который стартовал в британском Бирмингеме.

Ласицкене стала победительницей турнира, взяв высоту 1,96 метра. Для армейской легкоатлетки эта победа стала 38-й подряд. Уже в статусе победительницы чемпионата мира Мария преодолела планку на высоте 2,01 метра. Затем трижды российская спортсменка пыталась покорить высоту в 2,07, но все попытки оказались неудачными.

«Не могу сказать, что победа на этом чемпионате мира далась мне легко, все-таки это необычный старт, все к нему готовились. Я была уверена, что мои соперницы к нему тщательно подготовятся и мы будем бороться на больших высотах. Все пошло не так, но я не давала себе возможности расслабиться, была готова к борьбе и ждала ее. Но в итоге мне пришлось бороться с собой, а это весьма сложно и отнимает нужные эмоции, требуемые для штурма больших высот. Сейчас ситуация такова, но я не даю себе повод расслабляться. Потому что знаю, что так будет не всегда, и я ко всему готова», — сообщила Ласицкене.