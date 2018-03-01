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Рекордсмен Европы по прыжкам в длину Эммиан верит в восстановление ВФЛА в правах
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Рекордсмен Европы по прыжкам в длину Эммиан верит в восстановление ВФЛА в правах 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Рекордсмен Европы по прыжкам в длину советский легкоатлет Роберт Эммиян надеется на то, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлено в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в 2018 году. Слова президента Федерации легкой атлетики Армении приводит ТАСС.
"Я верю, что в этом году Всероссийская федерация легкой атлетики будет полностью восстановлена в своих правах, а легкоатлеты вновь получат возможность выступать на международных стартах под флагом своей страны.
Все эти отстранения не могут продолжаться так долго", — сказал Эммиян.
Достижение легкоатлета (прыжок на 8,86 метра), установленное в 1987 году, до сих пор остается непревзойденным.
Ранее сообщалось, что ИААФ не допустила 18 российских легкоатлетов до международных стартов
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