Рекордсмен Европы по прыжкам в длину Эммиан верит в восстановление ВФЛА в правах

Рекордсмен Европы по прыжкам в длину советский легкоатлет Роберт Эммиян надеется на то, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлено в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в 2018 году. Слова президента Федерации легкой атлетики Армении приводит ТАСС

"Я верю, что в этом году Всероссийская федерация легкой атлетики будет полностью восстановлена в своих правах, а легкоатлеты вновь получат возможность выступать на международных стартах под флагом своей страны.

Все эти отстранения не могут продолжаться так долго", — сказал Эммиян.

Достижение легкоатлета (прыжок на 8,86 метра), установленное в 1987 году, до сих пор остается непревзойденным.

Ранее сообщалось, что ИААФ не допустила 18 российских легкоатлетов до международных стартов